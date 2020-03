Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche ging es am Montag angesichts der sorgenvoll stimmenden Ausbreitungszahlen des Coronavirus wieder bergab.Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen sind zum Wochenstart vorsichtiger geworden. Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche ging es am Montag angesichts der sorgenvoll stimmenden Ausbreitungszahlen des Coronavirus wieder bergab. Der EuroStoxx50 fiel am späten Vormittag um 0,6 Prozent auf 2713,72 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er in etwa um sieben Prozent zugelegt.

