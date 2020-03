Während GCL System Integration eine Modulfabrik mit 60 Gigawatt in der Provinz Anhui bauen will, erfolgte der Spatenstich für ein Modul- und Solarzellenwerk mit 30 Gigawatt Jahreskapazität von Tongwei in der Provinz Guangdong. Die angekündtigten Investitionen der beiden chinesischen Unternehmen liegen zusammen bei etwa fünf Milliarden Euro.Die Produktionen der Photovoltaik-Hersteller laufen langsam wieder an. Manche haben nach eigenen Angaben schon wieder volle Produktionskapazität erreicht. Einige Hersteller indes investieren auch bereits in die Zukunft, wie die jüngsten Ankündigungen von GCL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...