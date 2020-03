Die großen europäischen Volkswirtschaften sehen sich mit einem Rückgang des BIP um 3% für jeden Monat der durch den Coronavirus-Ausbruch verursachten Sektorschließungen konfrontiert, sagte der Europa-Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Thomsen, am Montag in einem Blog-Beitrag. Wichtige Punkte "Wenn es jemals eine Zeit gab, in der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...