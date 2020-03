Wie das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 61.913 gestiegen, insgesamt wurden am Dienstag 583 Todesfälle gemeldet. In Deutschland sind die Fälle im Vergleich zum Vortag um 4.615 gestiegen, die Zahl der Todesfälle stieg um 128. In Indonesien sind die bestätigten neuen Fälle auf 1.414 gestiegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...