Das zentral gelegene Grundstück soll in eine Wohnzone mit Gewerbeanteil umgezont werden.Zürich - Die Rigips AG beauftragte die SPG Intercity Zurich AG, das 30'600 m2 grosse Areal in Heimberg (BE) an einen geeigneten Käufer zu veräussern. Das zentral gelegene Grundstück soll in eine Wohnzone mit Gewerbeanteil umgezont werden. SPG Intercity Zurich konnte eine Investorengemeinschaft für den Kauf des Rigips-Areals gewinnen. Die Schweizer Firma Rigips AG produziert...

