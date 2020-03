FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AVEVA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 3320 (4700) PENCE - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 310 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 190 (340) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7590(8340)P 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4300 (6800) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 93 (100) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 150 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 150 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 745 (750) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 32 (47) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 225 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 850 (870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 182 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 100 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 825 (1115) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1045 (1665) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 800 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 720 (770) PENCE - JPMORGAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 190 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 420 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2740 (4890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 310 (510) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 180 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2270 (3310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS REDROW TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 420 (950) PENCE - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1658 (1926) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 110 (250) P - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 4520(5370)P - LIBERUM CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 50 (130) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' - ODDO BHF CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7600 (8000) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1530 (1830) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



