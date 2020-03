Der eKMU-X Index ist in der vergangenen Handelswoche um rund 1% auf 1'056 Punkte gestiegen.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) kam es in der vergangenen Woche zu einem massiven Einbruch beim Gesamtvolumen und bei der Anzahl Abschlüsse. Ausserdem war der Handel mit 24 nach 53 verschiedenen gehandelten Titeln viel weniger breit gefächert als in der Vorwoche. Der eKMU-X Index stieg derweil um rund 1% auf 1'055.68 Punkte.

