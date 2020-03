Der Mangel an Coronavirus-Tests ist in den Vereinigten Staaten immer noch ein großes Problem, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, Nancy Pelosi, am Dienstag gegenüber MSNBC, wie Reuters berichtete. "Präsident Trump sollte sofort das Gesetz zur Herstellung von Verteidigungsgütern umsetzen, um mehr Gesundheitsausrüstung zu erhalten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...