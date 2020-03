Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Es hat die Energiewende in Deutschland maßgeblich vorangebracht. Doch nach zahllosen Novellen braucht es jetzt eine Reform, die die nächste Stufe der Energiewende ermöglicht. Gleichzeitig könnte ein stärkerer Ausbau von Photovoltaik und Windkraft genutzt werden, um der erwarteten Rezession infolge der Corona-Pandemie entgegenzuwirken.Es war der 1. April 2000, als das EEG in Kraft trat. Es löste das Stromeinspeisegesetz aus dem Jahr 1991 ab und sorgte dafür, dass die Energiewende in Deutschland in den Folgejahren in Gang kam. Es brachte Investitionssicherheit ...

