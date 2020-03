Überraschend stabile Konjunkturdaten haben den Anlegern an den US-Börsen am Dienstag weiteren Mut gegeben.New York - Überraschend stabile Konjunkturdaten haben den Anlegern an den US-Börsen am Dienstag weiteren Mut gegeben. Nach anfänglich moderaten Verlusten drehten die wichtigsten Indizes in die Gewinnzone und setzten ihren Erholungskurs vorsichtig fort. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel zuletzt um 0,35 Prozent auf 22'406,34 Punkte. Unterstützung kam von besser als...

Den vollständigen Artikel lesen ...