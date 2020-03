Noch sei es aber zu früh, von einer Bodenbildung an den Märkten zu sprechen, meinten etwa die Experten der britischen HSBC.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine Erholungsbewegung fortgesetzt. Der Leitindex SMI rutschte im Tagesverlauf zwar zwischenzeitlich auch leicht ins Minus ab, erholte sich aber am Nachmittag mit einer positiven Wall Street wieder. Insgesamt schienen sich die Märkte nach den Unterstützungsmassnahmen von Regierungen und Notenbanken in der Coronakrise derzeit etwas zu...

