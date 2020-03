Die Bayreuther Festspiele finden aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht statt. Das teilte der Veranstalter am Dienstagabend mit.



Die nachfolgenden Festspieljahrgänge müssten aufgrund der diesjährigen Aussetzung umdisponiert werden. Die Bayreuther Festspiele sollten in diesem Jahr ursprünglich vom 25. Juli bis zum 30. August stattfinden. Die bereits für dieses Jahr und für die Festspiele 2021 gekauften Karten blieben "grundsätzlich" gültig, hieß es weiter. Zur Klärung der Modalitäten bezüglich konkreter Termine werde das Kartenbüro "in den kommenden Wochen alle Kartenverkäufer der Festspiele 2020 kontaktieren".