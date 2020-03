Wie Supermarktblog.com schreibt, lassen die Hamsterkäufe nach, aber das veränderte Einkaufsverhalten der Kund:innen wird in den Märkten noch länger zu spüren sein. Händler kämpfen mit einem geordneten Wareneingang in ihren Lagern. Auch Hersteller passen sich an und beschränken ihre Produktion auf "Schnelldreher". Das Logistik-Update: Jetzt lesen...

