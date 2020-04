Fresh Del Monte Produce Inc. gab am 24. März bekannt, dass es während der Covid-19-Pandemie weiter ein ununterbrochenes Angebot an Obst und Gemüse liefern wird, sicher, bereit und von den Farmen bis zu den Läden verfügbar. Das Unternehmen hat bis jetzt zahlreiche Schritte unternommen, die zum Ziel haben, diese herausfordernde Situation zu überstehen, seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...