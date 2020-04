Im Januar 2020 reisten mehr als 20 Tonnen Hass-Avocados in einem Maersk-Kühlcontainer erstmals in der kolumbianischen Geschichte von den Avocado-Plantagen in La Dorada, Kolumbien, zu dem Hafen Rotterdam, Niederlande, auf einem neuen Weg: sie nahmen den Zug. Avocados werden in Kühlcontainern mit kontrollierter Atmosphäre (CA) transportiert. Hass Colombia Foto © Maersk...

Den vollständigen Artikel lesen ...