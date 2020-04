Leitender Kunststoff wird per 3D-Druck geformt und könnte gegen Parkinson und Co helfen.Cambridge - Elektronische Geräte, die ins Gehirn implantiert werden, um Krankheiten wie Parkinson zu lindern, sind künftig weich und flexibel. Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) stellen sie im 3D-Druck her, also in additiver Fertigung. Die Implantate passen sich den Konturen des Gehirns an, anders als die heute verwendeten, die aus Metall bestehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...