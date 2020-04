Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz bietet mit 26 Mitarbeitern eine End-to-End-Lösung für globale Konnektivität im Internet der Dinge (IoT) an.Thalwil - Der Halbleiterhersteller U-Blox kauft den IoT Communication-as-a-Service Provider Thingstream. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz bietet mit 26 Mitarbeitern eine End-to-End-Lösung für globale Konnektivität im Internet der Dinge (IoT) an. Für den Kauf von Thingstream bezahlt U-blox 10 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilte. Später kommen den Angaben zufolge noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...