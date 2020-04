Nach dem Allzeithoch am 20. Februar hatten die Bären das Kommando bei Merck ISIN: DE0006599905 übernommen. Das Tief wurde am 19. März bei 76,22 Euro markiert und danach begann der Wiederaufstieg. Nach einem Hoch bei 94,12 Euro gab es eine Verschnaufpause und am Dienstag hat der Kurs wieder Fahrt aufgenommen. Die Chartindikatoren und das Handelsvolumen deuten auf weitere Kursgewinne hin. Das Kaufsignal liegt in Schlagdistanz und sollte sich der Kurs ...

