In einem Interview mit einer italienischen Zeitung sagte der Wirtschaftsminister des Landes, Roberto Gualtieri, am Mittwoch, dass die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) im Coronavirus-Notfall entscheidend sei, aber Europa brauche auch eine koordinierte Finanzpolitik. Weitere Zitate Die Schätzung der Unternehmenslobby, dass das BIP in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...