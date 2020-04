Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt über CHF 55 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen und Projekte durchführen.Zürich - Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt über CHF 55 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen und Projekte durchführen. Die Emission kann vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Lage an den Finanzmärkten als erfolgreiches Signal gewertet werden. Die über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel von über CHF 55 Mio.

