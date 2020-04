Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) beobachtet in der Coronavirus-Pandemie eine wachsende Wertschätzung der Gesellschaft für professionellen Journalismus. "Wir haben ein neues Problembewusstsein, dass eine frei flottierende Nachricht in den sozialen Medien eben etwas anderes ist als eine professionell recherchierte und formulierte Information", sagte Grütters der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Jetzt verstünden viele Menschen, wie wertvoll es sei, "Nachrichtenkanäle zu haben, auf deren Seriosität sie sich verlassen können". Sie appeliere an alle Nutzer, sich des Wertes dieser Medien bewusst zu sein und dafür auch zu bezahlen. Gründliche Recherche und Einordnung seien gerade "so gefragt wie seit vielen Jahren nicht mehr".