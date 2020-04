Die Laufzeit beträgt 5,5 Jahre. Das Interesse der Investoren war so groß, dass die grüne Unternehmensanleihe den Energiekonzerns achtfach überzeichnet war.Covid-19 hinterlässt nicht nur Spuren in der Gesellschaft - es hat in den vergangenen Wochen auch die Börsen auf Talfahrt geschickt. Trotz der Marktverwerfungen sei es Eon gelungen, seine grüne Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro erfolgreich am Markt zu platzieren, teilte der Energiekonzern am Mittwoch mit. Der Green Bonds habe einen Kupon von einem Prozent bei einer Laufzeit von 5,5 Jahren. "Die vergleichsweise guten ...

