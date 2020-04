Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag um 47,4K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen fiel auf der anderen Seite um 307,6K Kontrakte, um die schwankende Aktivität auszubauen. WTI könnte Bereich unter 20 $ testen Die schwankende Kursentwicklung von WTI ging am Dienstag mit einem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...