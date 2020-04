Der PMI von Markit Manufacturing ist in den USA in der endgültigen Lesung im März weiter gesunken - Die wichtigsten Aktienindizes werden nach den Daten weiterhin tief in den roten Zahlen gehandelt - Der PMI des IHS Markit Manufacturing für die USA fiel im März auf 48,5 gegenüber 50,7 im Februar. Dieser Wert war schlechter als die vorherige Schätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...