Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Wall Street weiter belastet.New York - Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Wall Street weiter belastet. Der am Vortag schon gefallene Dow Jones Industrial startete mit kräftigen Abschlägen in den ersten Handelstag des zweiten Quartals. Nachdem Wirtschaftsdaten kein so schlechtes Bild abgaben wie befürchtet, konnte der Leitindex sein Minus aber etwas eingrenzen. Zuletzt fiel der Dow noch...

