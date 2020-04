Am Ende verliert der Leitindex EuroStoxx50 3,83 Prozent auf 2680,30 Punkte.Paris - Die jüngste Erholung an Europas Börsen hat am Mittwoch ein vorerst abruptes Ende gefunden. Im Sog einer schwachen Wall Street startete der EuroStoxx 50 mit deftigen Abschlägen in den April. Am Ende verlor er 3,83 Prozent auf 2680,30 Punkte. Über 2800 Punkten war er zuletzt noch auf seinem höchsten Niveau seit Mitte März angekommen. Am Vortag hatten Signale der WHO...

