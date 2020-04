Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Bundesstaat New York sei von 75.795 am Dienstag auf 83.712 gestiegen, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch. Die Zahl der landesweiten Todesfälle stieg von 1.550 auf 1.941. "Ein Modell, das die minimale soziale Distanzierung berücksichtigt, zeigt den Bedarf an 110.000 COVID-Betten und 37.000 ...

