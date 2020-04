In den kommenden Wochen werden die Todesfälle in den USA stark anziehen. Es handelt sich um eine grauenvolle Entwicklung. Hier siehst du die düstere Prognose des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo. New York ist das Epizentrum des Virus: Kein Wunder, dass angesichts solcher Horrornachrichten die Börse wieder wackelt. Als Langfristanleger sitze ich das aus. Ich ...

