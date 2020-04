Deutschland gibt Schutzmasken-Herstellern eine Abnahmegarantie bis Ende 2021. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mit. Voraussetzung für einen entsprechenden Rahmenvertrag sei, dass der Produktionsstandort in Deutschland liegt, dass bestimmte wöchentliche Mindestmengen eingehalten werden, und dass die erste Lieferung bis zum 15. August 2020 erfolgen kann.



Angebote sollen bis zum 3. April abgegeben werden. Die Abnahmegarantie der Verträge soll für Unternehmen ein Anreiz sein, eine Produktion aufzubauen. Mit der Initiative will der Bundesgesundheitsminister die Versorgung mit Schutzmasken und Schutzkleidung in Deutschland unabhängiger vom Weltmarkt machen.