Unsere Kollegin Pan Hua berichtet aus dem Hamburg Liason Office Shanghai (HLO), das Hafen Hamburg Marketing (HHM) und andere Hamburger Institutionen in diesem für den Hamburger Hafen so bedeutenden Markt vertritt. Bildquelle: Shutterstock.com Der Hafen in Shanghai ist weltweit führend beim Containerumschlag. Seit Anfang März meldet sein Tiefwasserhafen Yangshan Deepwater...

