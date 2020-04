Der Frost der vergangenen Nächte hat die Obstplantagen in Haspengouw geschädigt, so teilt das Proefcentrum Fruit in Sint-Truiden, Belgien mit. Gemäß dem Bericht hat die lange Dauer der gefrierenden Kälte die Blüten kräftig beeinträchtigt. Der Schaden ist nicht überall gleich, da auf einigen Grundstücken nur die Hälfe der Blüten...

Den vollständigen Artikel lesen ...