Im DAX konnte man am Mittwoch nur rote Zahlen sehen. Als einer der wenigen Werte, die mit einem moderaten Minus an der Spitze standen, war HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 zu sehen. Seit dem Tief am 19. März bei 29,00 Euro gab es bereits einen kräftigen Kursgewinn und wenn sich keine starken Gewinnmitnahmen einstellen, bleibt die Aktie im Aufwärtstrend. Am 23. März hatten wir ja getitelt: "HeidelbergCement: Da muss jetzt einfach was gehen!" Im ...

