Bereits seit Mitte März befinden sich die deutschen Mitarbeiter des Schweizer Photovoltaik-Unternehmens in Kurzarbeit. Ab nächste Woche gilt das auch für die Schweizer Standorte.Aufgrund der eingeschränkten Wirtschaftsaktivitäten infolge der globalen Corona-Pandemie muss die Meyer Burger Technology AG ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Bereits seit dem 16. März gelte diese Regelung für die Beschäftigten am deutschen Standort im sächsischen Hohenstein-Ernstthal, teilte der Schweizer Anlagenbauer am Donnerstag mit. Ab dem 6. April greife die Regelung auch für die Mitarbeiter an den Schweizer ...

