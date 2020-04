FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 391 (461) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 341 (342) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1001 (1231) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 678 (781) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1463 (1749) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 539 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 273 (278) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2376 (2356) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 208 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - PRICE TARGET 4420 (4220) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 375 (385) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 945 (1555) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 463 (624) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 270 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1900 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 900 (1100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1550 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2850 (3200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1250 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3340 (4550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 975 (1170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5950 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 120 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 59 (188) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 3 (5) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1650 (1870) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 94 (79) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1164 (1050) PENCE - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 365 (450) P - JEFFERIES RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') TARGET 172(188)P - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 3958 (3600)P - JEFFERIES RAISES DS SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 325 (370) PENCE - JEFFERIES RAISES GRAINGER PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 300 PENCE - JEFFERIES RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 790 (700) P - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 640 (800) P - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 204 (240) P - JEFFERIES RAISES PRIMARY HEALTH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 179 (165) PENCE - JEFFERIES RAISES SAFESTORE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 750 PENCE - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 878 (978) PENCE - JEFFERIES RAISES SHAFTESBURY TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 598 (790) P - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 932 (1200) PENCE - JEFFERIES RAISES WORKSPACE GROUP TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 745 (900)P - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 330 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 510 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 515 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HIKMA PHARMA TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') TARGET 2400(1850)P - LIBERUM RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 725 (695) PENCE - 'HOLD' - MAINFIRST CUTS EASYJET TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 450 (1100) PENCE - MAINFIRST CUTS IAG PRICE TARGET TO 6 (9) EUR - 'BUY' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1350 (1700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 241 (379) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 128 (235) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 328 (664) PENCE



