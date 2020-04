Die Sorgen um die Zuspitzung der Pandemie hatten der jüngsten Erholung an den Börsen zuletzt wieder einen Dämpfer verpasst.Paris - Nach dem schwachen Monatsauftakt bleiben die Anleger an Europas Börsen wegen der anhaltenden Corona-Krise vorsichtig. Angeschoben durch eine rasante Erholung beim Ölpreis hatte der EuroStoxx 50 am Donnerstag zunächst zulegen können, büsste die Gewinne bis zum Mittag aber wieder ein. Zuletzt stand der europäische Leitindex bei 2676,91 Zählern, das war ein moderates Minus von 0...

