Die neue Firmenzentrale der bisher in Cölbe und Kirchhain ansässigen Solarthermie- und Photovoltaikfirma Wagner Solar wächst zügig. Das Unternehmen erweitert den Standort in Kirchhain um 600 m² Bürofläche einschließlich Schulungsraum und 3000 m² Hallenfläche für Produktion und Logistik. Die Aktivitäten von Wagner Solar am ursprünglichen Firmensitz in Cölbe sollen Ende 2020 nach Kirchhain umziehen. Das für diese Woche geplante Richtfest in Kirchhain wird wegen der aktuellen Corona-Erkrankungsgefahr ...

