Die Coronakrise trifft den US-Arbeitsmarkt mit voller Wucht - und weit stärker als erwartet.Washington - In der Coronavirus-Krise schnellen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf historische Höchstwerte. In der vergangenen Woche stellten 6,65 Millionen Amerikaner einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten zuvor mit einer Zahl von rund 3,5 Millionen Anträgen gerechnet. In der Woche zuvor war bereits...

Den vollständigen Artikel lesen ...