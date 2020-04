Der tägliche Ölpreis-Basket der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) fiel am 1. April auf 16,87 Dollar von 22,61 Dollar am Vortag, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Laut Reuters umfasst der Korb Algeriens Saharan Blend, Angolas Girassol, Kongos Djeno, Äquatorialguineas Zafiro, Gabuns Rabi Light und Iran Heavy sowie Iraks Basra Light, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...