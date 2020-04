Die APEX Energy Teterow GmbH hat mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks der Firma 2G die Basis für das im Bau befindliche Wasserstoffkraftwerk gelegt. Das innovative Wasserstoff-BHKW ermöglicht fortan einen Betrieb mit reinem Wasserstoff und dient als Herzstück der 2-Megawatt-Anlage von APEX, deren Eröffnung für den 12. Juni geplant ist. Am Standort in Rostock-Laage, in Sichtweite des Flughafens, betreibt APEX Energy das Wasserstoffzentrum Norddeutschland. Im Juni wird dort Europas größte ...

