Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagnachmittag nach einem volatilen Verlauf inzwischen mit Abgaben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagnachmittag nach einem volatilen Verlauf inzwischen mit Abgaben. Der Leitindex SMI war etwas fester in den Handel gestartet, hatte dann zeitweise wieder abgegeben und war danach wieder deutlicher gestiegen. Nun sorgten die US-Konjunkturdaten für einen erneuten Abschwung. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe erreichten 6...

Den vollständigen Artikel lesen ...