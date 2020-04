Laut Global Gender Gap Report 2020 des WEF wird es ausgehend vom derzeitigen Tempo 257 Jahre dauern, bis das Geschlechtergefälle in der Wirtschaft überwunden werden kann.Laut dem Global Gender Gap Report 2020 des Weltwirtschaftsforums wird es ausgehend vom derzeitigen Tempo 257 Jahre dauern, bis das Geschlechtergefälle in der Wirtschaft in punkto Partizipation und Chancen überwunden werden kann. Dem Bericht zufolge «bekleiden lediglich 36 Prozent der Frauen Führungspositionen». Daran wird deutlich, dass es bei der Geschlechtergleichstellung nur langsam vorangeht -...

