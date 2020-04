Der S&P 500 Energieindex gewinnt am Donnerstag rund 4% - Mehr als 6 Millionen Amerikaner haben Arbeitslosengeld beantragt - Die wichtigsten Indizes der Wall Street begannen den Tag am Donnerstag leicht höher, selbst nachdem die wöchentlichen Daten zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche bis zum 28. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...