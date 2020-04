Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich persönlich in Gesprächen mit den Arbeitgebern auf dem Gesundheitssektor dafür einsetzen, dass Pfleger und Schwestern, die in der Coronakrise besonders gefordert sind, Zusatzzahlungen erhalten. Das sagte Spahn der "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe).



Spahn sagte wörtlich: "Ich würde gerne zusammen mit den Arbeitgebern schauen, wie wir Wege finden, denjenigen, die jetzt Großartiges leisten jeden Tag, dafür noch mal eine besondere Anerkennung zu geben." Spahn sagte der "Bild": "Die Idee finde ich richtig - und darüber möchte ich gerne mit den Arbeitgebern in der Pflege reden". Es sei sein "Ziel", dass diejenigen, die jetzt "mit anpacken und in schweren Zeiten einen wichtigen Dienst" leisteten, dafür auch "eine finanzielle Anerkennung bekommen". Spahn schränkte aber ein, dass die Frage, wie man die nachvollziehbare Forderung nach Boni für Pfleger und Schwestern "fair und gerecht" umsetze und also dafür Sorge trage, dass das Geld "tatsächlich ankommen lässt bei denjenigen, die das dann erhalten sollen", "nicht ganz so schnell" beantwortet sei.



Grundsätzlich müsse es aber darum gehen, all jenen, "die jetzt in dieser Zeit besonders mit anpacken, in den Kliniken, in den Praxen, in der Gesundheitspflege" am Ende sagen zu können: "Das wollen wir auch finanziell noch mal besonders vergüten."