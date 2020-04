Die Sorgen um die Zuspitzung der Pandemie hatten der jüngsten Erholung an den Börsen zuletzt wieder einen Dämpfer verpasst.London - Nach dem schwachen Monatsauftakt haben sich die Anleger am Donnerstag an den europäischen Börsen letztlich weiter nicht gross aus der Deckung gewagt. Nach einem nervösen Verlauf mit mehrfachem Vorzeichenwechsel brachte der EuroStoxx mit 2688,49 Punkten ein Plus von 0,31 Prozent über die Ziellinie. Er hatte bis zu zwei Prozent verloren, aber in der Spitze auch mehr als ein Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...