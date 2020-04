Der Mangel an Arbeitern könnte die Kirschernte des Jerte-Tals (Valle del Jerte) verhindern, wobei der Sektor seine Sorgen über den möglichen Mangel an Konsum hinzufügt, wenn die Vermarktung beginnt. Diese Sorge wurde bereits infolge der komplizierten Situation erzeugt, die saisonale Produkte wie Erdbeeren oder Spargel erlebten, deren Nachfrage in den letzten Wochen...

Den vollständigen Artikel lesen ...