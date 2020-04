Der Import von Obst und Gemüse aus Portugal hat 2019 um 16% in der Menge und 6% im Wert gegenüber 2018 zugenommen. Die Menge belief sich auf 304.001 Tonnen und 190 Millionen EUR, so die Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern, die Portugal als drittgrößten Anbieter in dem spanischen Markt bestätigen. Bildquelle: Shutterstock.com Das bemerkenswerte...

