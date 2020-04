Verglichen mit Europäern und Amerikanern haben Schweizerinnen und Schweizer weniger Angst vor einer Wirtschaftskrise und vor Arbeitslosigkeit.Bern - Verglichen mit Europäern und Amerikanern haben Schweizerinnen und Schweizer weniger Angst vor einer Wirtschaftskrise und vor Arbeitslosigkeit. Das ergab eine am Freitag in den französischsprachigen Tamedia-Zeitungen veröffentlichte Umfrage. Nur jeder fünfte Schweizer (22 Prozent) befürchtet eine Wirtschaftskrise. Wesentlich pessimistischer sind dagegen die Staatsbürger in acht anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...