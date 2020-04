Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag im frühen Handel eine Spur schwächer.Zürich - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag im frühen Handel eine Spur schwächer. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr halten sich die Anleger laut Händlern aber zurück. Daher bröckelten die Kursenaa etwas ab. Das Coronavirus nimmt die Wirtschaft immer stärker in den Würgeriff. Dies schlägt sich stark auf den US-Arbeitsmarkt nieder.

Den vollständigen Artikel lesen ...