FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - OVERWEIGHT - BERENBERG CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 910 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1100 (1350) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 4174 (4277) PENCE - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 913 (954) PENCE - HSBC CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4950 (5200) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1850 (3350) PENCE - HSBC CUTS NICHOLS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1200 (1680) PENCE - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1800 (1975) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (315) PENCE - JPMORGAN CUTS RDI REIT PRICE TARGET TO 75 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 395 (415) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 515 (635) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 500 (620) PENCE - 'HOLD' - MAINFIRST CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 240 (530) PENCE - 'HOLD' - MAINFIRST CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 550 (1000) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 100 (180) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'BUY'



