Die Wasserstoff-Anlage soll in der erweiterten Ausbaustufe über eine Elektrolysekapazität von 2 Megawatt, ein eigenes Wasserstoff-Speichersystem, eine Brennstoffzelle mit 100 Kilowatt elektrischer Leistung und ein 115-Kilowatt-Wasserstoff-Blockheizkraftwerk sowie einen Batteriespeicher mit 1 Megawattstunde Kapazität verfügen. Der Wasserstoff soll zu 100 Prozent aus Windkraft und Photovoltaik erzeugt werden.Nicht alle Baustellen stehen wegen der Corona-Pandemie still. Am Donnerstag erreichte die APEX Energy Teterow GmbH einen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Wasserstoff-Kraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern. ...

